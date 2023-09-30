Вице-премьер Новак заявил о снижении цен на топливо для аграриев

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что действия властей, а также снижение биржевых цен на нефтепродукты привели к удешевлению бензина и дизельного топлива и в мелкооптовом звене, в том числе для отечественных сельхозпроизводителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Правительство приняло экстраординарные меры. Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензин от 16% до 20%, это, в свою очередь. сегодня транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и производителей сельхозтоваров. Мы мониторим это в постоянном режиме»,— сообщил вице-премьер журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, временный запрет на экспорт топлива стал правильной и необходимой мерой, срок его действия пока не определен. Вице-премьер напомнил, что меры были приняты для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

21 сентября правительство запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. Исключение — экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям. Решение было принято после длительного периода роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице правительством России. По информации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, быстрого снятия запрета экспорта топлива ожидать не стоит.

27 сентября президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания предложил регулировать топливный рынок по аналогии с рынком удобрений: разрешать экспорт только после наполнения внутреннего рынка. Он отметил, что, несмотря на снижение оптовых цен, в рознице стоимость бензина растет. Господин Новак тогда предложил повысить пошлину на нефтепродукты для перекупщиков (тех, кто не производит топливо) с 20 тыс. до 50 тыс. руб. или же полностью запретить экспорт нефтепродуктов, которые были куплены на рынке.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Топливо внутреннего сгорания».

Александр Кислов