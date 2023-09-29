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Коммерсантъ FM
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Школа и два дома пострадали от обстрела Белгородской области со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа, расположенное в 10 км от границы.

Пострадавших в результате атаки нет, но осколки снарядов повредили автомобиль и два частных жилых дома, в которых выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. Также повреждения есть в здании местной школы. На месте работают оперативные службы, продолжается подомовой обход. Губернатор напомнил, что учебный процесс в округе идет в дистанционном формате.

За минувшие сутки по территории Белгородской области со стороны Украины, согласно отчету Вячеслава Гладкова, было выпущено более 130 различных снарядов. В селе Теребрено из-за обстрела повреждены семь частных домовладений и три административных здания. В Волоконовском районе после падения снарядов произошло возгорание сухой травы на площади 2,5 га. Беспилотники были сбиты над селами Дубовое и Черемошное Белгородского района и над селом Карабаново Валуйского округа. Краснояружское село Староселье атаковал дрон-камикадзе.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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