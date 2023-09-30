Белый дом ожидает проблем с помощью Украине в случае шатдауна

Остановка финансирования правительства (шатдаун) приведет к проблемам с предоставлением помощи Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«На данный момент у нас достаточно денег, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину некоторыми пакетами помощи в области безопасности в ближайшие недели. Но без... дополнительного финансирования у нас могут возникнуть серьезные проблемы с поддержкой Украины»,— сказал господин Кирби в интервью ABC News.

Представитель Белого дома также отметил, что проблемы возникнут и с пополнением американских арсеналов, учитывая что вооружение передается Украине.

Шатдаун — это ситуация, когда предыдущий финансовый год закончился, а бюджет на новый не прошел согласование в Конгрессе. Из-за этого значительная часть госслужащих вынуждена прекратить работу. С 1981 года шатдаун происходил 14 раз.

Белый дом и республиканцы возлагают друг на другу вину в связи с возможным шатдауном. По мнению президента Джо Байдена, его последствия могут быть катастрофическими для США. Одной из дискуссионных тем, по которой стороны не могут найти взаимопонимание, является предоставление помощи Украине. Белый дом предлагает выделить на эти цели $24 млрд. Некоторые республиканцы, в том числе спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, предлагали отказаться от предоставления помощи Украине.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Леонид Уварчев