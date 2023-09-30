Мурманская область раскрыла имена трех погибших миротворцев в Карабахе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил муниципалитетам оказать семьям погибших миротворцев в Нагорном Карабахе «всю необходимую помощь». Он сообщил, что 29 сентября в регионе простились с тремя военнослужащими: капитаном 1 ранга Иваном Ковганом, подполковником медицинской службы Алексеем Олейниковым и капитан-лейтенантом Михаилом Голофастом.

«Знаю, что вы (власти муниципалитетов.— "Ъ") этим занимаетесь, но я еще раз обращаю на это внимание. <...> Владимир Васильевич (Евменьков, вице-губернатор.— "Ъ"), если будет нужна какая-либо дополнительная поддержка по линии правительства, то также прошу ее оказать»,— сказал господин Чибис на заседании регионального правительства. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Губернатор отметил, что господин Ковган «всегда взаимодействовал с правительством области, был отзывчивым человеком», поэтому важно, чтобы «его семья была полностью под опекой».

Неизвестно, сколько всего погибло миротворцев в Нагорном Карабахе при обстреле в сентябре. Минобороны РФ подтверждало только факт гибели миротворцев при обстреле автомобиля. По информации «Первого канала» погибли четыре человека, по данным главного редактора RT Маргариты Симоньян, были убиты пять человек.

Президент Азербайджана Ильхам Аливев ходе телефонного разговора извинялся перед президентом России Владимиром Путиным за гибель миротворцев. Он пообещал провести расследование произошедшего и наказать виновных.

О ситуации в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Леонид Уварчев