Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кругом измена

По Крыму прокатилась волна задержаний подозреваемых в шпионаже для Украины

В последние три дня в Крыму ежедневно задерживают граждан России по обвинению в государственной измене в пользу Украины. Так, в Керчи ФСБ задержала местного жителя, подозреваемого в шпионаже за российскими военными на Крымском мосту. В Севастополе был пойман уклонист, завербованный за рубежом во время уклонения от мобилизации. После возвращения на полуостров он передавал украинской разведке информацию о фортификационных сооружениях на севере полуострова. Жителя Краснодара, желавшего воевать на стороне ВСУ, поймали в Армянске во время попытки перехода на Украину.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, 45-летний житель Керчи, чьи персональные данные не разглашают в интересах следствия, самостоятельно вышел на одного из сотрудников главного управления разведки Минобороны Украины и вел по его заданию фото- и видеосъемку перемещений российской военной техники возле Крымского моста.

«Решил отправлять информацию о том, что видел технику в районе моста в Керчи. Отправлял то, что видел в данный момент: грузовые автомобили, изредка боевую технику, танки либо БМП, БМД, пушки»,— заявил керчанин на допросе.

Собранную информацию он передавал через закрытые каналы связи, а также в чат-боты интернет-мессенджеров, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных.

«После начала боевых действий узнал о чат-ботах из украинских новостных каналов. В одном из них было прописано, что чат-бот принадлежит СБУ. Общались в основном текстовыми сообщениями, чат-боты были односторонние. Потом из Telegram-бота перевели в Signal, где была обратная связь»,— пояснил задержанный.

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»), по которой наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Киевский районный суд Симферополям отправил фигуранта на два месяца в СИЗО.

Днем ранее сотрудники ФСБ также по подозрению в госизмене задержали жителя Севастополя. По данным чекистов, в 2022 году он, решив уклониться от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ, где был завербован украинской разведкой. Спустя некоторое время мужчина вернулся в Крым и устроился на работу в строительную организацию, которая занималась возведением фортификационных сооружений на севере полуострова.

«Я разведал все, сфотографировал и отправил ему — это были окопы на севере Крымского полуострова… Я понимал, что данные, собираемые мною, будут использованы против России, но меня вели совершенно другие цели, и мне было все равно»,— сообщил на допросе мужчина.

Ленинский районный суд Севастополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

А 26 сентября в Крыму возбудили уголовное дело против жителя Краснодара за госизмену в форме перехода на сторону противника. По данным следствия, мужчина хотел попасть на территорию Украины из Армянска, перейдя административную границу Крыма и Херсонской области в обход установленных пунктов пропуска, после чего был задержан российскими пограничниками. По его словам, он сделал это, чтобы участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...