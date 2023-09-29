Кругом измена

В последние три дня в Крыму ежедневно задерживают граждан России по обвинению в государственной измене в пользу Украины. Так, в Керчи ФСБ задержала местного жителя, подозреваемого в шпионаже за российскими военными на Крымском мосту. В Севастополе был пойман уклонист, завербованный за рубежом во время уклонения от мобилизации. После возвращения на полуостров он передавал украинской разведке информацию о фортификационных сооружениях на севере полуострова. Жителя Краснодара, желавшего воевать на стороне ВСУ, поймали в Армянске во время попытки перехода на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, 45-летний житель Керчи, чьи персональные данные не разглашают в интересах следствия, самостоятельно вышел на одного из сотрудников главного управления разведки Минобороны Украины и вел по его заданию фото- и видеосъемку перемещений российской военной техники возле Крымского моста.

«Решил отправлять информацию о том, что видел технику в районе моста в Керчи. Отправлял то, что видел в данный момент: грузовые автомобили, изредка боевую технику, танки либо БМП, БМД, пушки»,— заявил керчанин на допросе.

Собранную информацию он передавал через закрытые каналы связи, а также в чат-боты интернет-мессенджеров, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных.

«После начала боевых действий узнал о чат-ботах из украинских новостных каналов. В одном из них было прописано, что чат-бот принадлежит СБУ. Общались в основном текстовыми сообщениями, чат-боты были односторонние. Потом из Telegram-бота перевели в Signal, где была обратная связь»,— пояснил задержанный.

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»), по которой наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Киевский районный суд Симферополям отправил фигуранта на два месяца в СИЗО.

Днем ранее сотрудники ФСБ также по подозрению в госизмене задержали жителя Севастополя. По данным чекистов, в 2022 году он, решив уклониться от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ, где был завербован украинской разведкой. Спустя некоторое время мужчина вернулся в Крым и устроился на работу в строительную организацию, которая занималась возведением фортификационных сооружений на севере полуострова.

«Я разведал все, сфотографировал и отправил ему — это были окопы на севере Крымского полуострова… Я понимал, что данные, собираемые мною, будут использованы против России, но меня вели совершенно другие цели, и мне было все равно»,— сообщил на допросе мужчина.

Ленинский районный суд Севастополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

А 26 сентября в Крыму возбудили уголовное дело против жителя Краснодара за госизмену в форме перехода на сторону противника. По данным следствия, мужчина хотел попасть на территорию Украины из Армянска, перейдя административную границу Крыма и Херсонской области в обход установленных пунктов пропуска, после чего был задержан российскими пограничниками. По его словам, он сделал это, чтобы участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ.

Александр Дремлюгин, Симферополь