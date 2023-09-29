Греф не исключил выкуп акций «Сбером» у нерезидентов на сумму более 1 трлн руб.

Сбербанк анализирует возможности байбэка акций у нерезидентов по пятидесятипроцентной скидке. Однако «пока конкретных планов нет», заявил глава Сбербанка Герман Греф «Интерфаксу» в кулуарах форума «Эко Алтай. Нить природы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее стратег по валютам SberCIB Юрий Попов в ходе вебинара инвестподразделения отметил, что сумма выкупа у акционером-нерезидентов может превысить 1 трлн рублей, передавали «Ведомости». Господин Попов оценивал долю бумаг «Сбера» на руках у иностранцев в 35%, или 2,1 трлн руб.

Господин Греф не уточнил актуальный размер акций «Сбера», принадлежащий нерезидентам. «К годовому собранию акционеров, думаю, сможем точно цифру сказать»,— заявил он. Годовое собрание акционеров по итогам 2022 года прошло 21 апреля.

Компания «Магнит» 14 сентября выкупила 21,5% акций на 48,5 млрд руб. у зарубежных инвесторов. В августе запрос в правительство на проведение выкупа у нерезидентов 25% от своего уставного капитала за полцены поступил от нефтяной компании ЛУКОЙЛ.

21 сентября директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков заявил, что компании, которые выкупали свои акции у иностранных инвесторов, должны в определенный срок вернуть часть бумаг на биржу.

28 февраля 2022 года Банк России ограничил вывоз капитала из России нерезидентам в ответ на санкции. Однако частные иностранные инвесторы продолжают надеяться на разблокировку замороженных активов в РФ.

Подробнее — в материале «На портфелях треснул лед».

Александра Горошилова