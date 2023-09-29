В Евлахе завершилась встреча представителей Азербайджана с армянами Карабаха

В городе Евлах завершилась третья встреча представителей властей Азербайджана с представителями армянского населения из Нагорного Карабаха. Стороны обсудили вопросы реинтеграции армян в общество Азербайджана, сообщает азербайджанское агентство APA.

Как уточняет агентство, азербайджанскую сторону на встрече представлял ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана на «освобожденных от оккупации» территориях Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.

Армянских жителей на встрече представляли секретарь совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Сергей Мартиросян и депутат парламента НКР Давид Мелкумян, сообщает APA.

Первая встреча представителей азербайджанских властей с представителями армянского населения прошла 21 сентября в Евлахе на территории Азербайджана по приглашению администрации президента республики, вторая — 25 сентября в населенном пункте Ходжалы в Карабахе.

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что в ближайшие дни в Карабахе может не остаться армянского населения. По последним данным, в Армению из Карабаха уехала 91 тыс. человек, это более 70% армянского населения в регионе.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями. По его словам, нужно быть готовыми к тому, что некоторые армяне решат уехать.

Исход армян из Карабаха случился после начала «антитеррористической операции» Азербайджана. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян говорил, что в результате боевых действий погибло не менее 200 человек, было ранено 400.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Эрдни Кагалтынов