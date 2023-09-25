Началась вторая встреча представителей Азербайджана с армянами Карабаха

В населенном пункте Ходжалы в Карабахе началась встреча властей Азербайджана с представителями армянских жителей республики, сообщает портал Trend. Азербайджанские власти представляет Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянами, проживающими в Карабахском регионе республики.

Первая такая встреча прошла 21 сентября в городе Евлах по приглашению администрации президента Азербайджана. Она состоялась на следующий день после того, как армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня. Соглашение было достигнуто после начатых 19 сентября азербайджанскими властями «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Лаура Кеффер