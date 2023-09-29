В Армению прибыли свыше 90 тысяч жителей Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на брифинге сообщила, что в Армению с территории Нагорного Карабаха прибыли уже 91 448 человек, передает Sputnik Armenia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По состоянию на 12:00 число прибывших граждан составляло 91 448, через мост Хакари проехали в общей сложности 19 103 транспортных средств»,— сказала она. По ее словам, из них взяты на учет 69 916 человека.

Назели Багдасарян также сообщила, что 23 433 беженца обеспечены временным жильем. «В частности, в Арагацотне разместились 976 человека, в Арарате — 6031, Армавире — 2124, Гегаркунике — 2137, Лори — 1187, Котайке — 5323, Шираке — 897, Сюнике — 2050, Вайоц Дзоре — 1555 и в Тавуше — 1183»,— сказала она.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе проживали около 120 тыс. армян. Исход армян из Карабаха случился после начала «антитеррористической операции» Азербайджана. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян говорил, что в результате боевых действий погибло не менее 200 человек, было ранено 400.

О конфликте — в публикации «Ъ» «Азербайджан разжег мир».