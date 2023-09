Экс-замминистра обороны Украины Маляр: ситуация на фронте крайне сложная

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ситуация на фронте для украинских войск складывается крайне сложно. По ее словам, сейчас вооруженные силы Украины продвигаются по несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а в некоторых местах бои завершаются без продвижения ВСУ.

«Помощь нам дают, но этого не хватает. Мир не готовился к нашей войне и не делал запасы. Поэтому, чтобы что-то прогнозировать, следует выйти с этого уровня анализа событий»,— написала госпожа Маляр в своем Telegram-канале.

По мнению экс-замминистра, ход военного конфликта определит технологический прорыв у одной из сторон. Она заявила, что для Украины военные действия могут закончиться сохранением или потерей государства, однако, по ее мнению, для эволюции страна должна выйти на новые технологии ведения войны и новые образцы вооружения, независимо от того, кто в этом конфликте одержит победу.

Госпожа Маляр отметила, что Украина начала военные действия с большим количеством советских образцов вооружения, но сейчас их эпоха закончилась, и ВСУ очень вовремя перешли на «натовские калибры».

«Теперь, чтобы глобально сдвинуть ход войны и завершить ее, нужен прорыв технологий. Фактически с обеих сторон уже начинается эта гонка. Война и ее потребности очень ускоряют технологические процессы. Это и есть предвестник того, что у этой войны есть конец в предсказуемом будущем»,— заключила Анна Маляр.

Согласно анализу, проведенному журналистами The New York Times, с 1 января 2023 года Россия заняла на 302 кв. км больше, чем удалось занять Украине. Как отмечают журналисты, 302 кв. км — это треть площади Киева. 25 сентября Украина получила первую партию американских танков Abrams. Однако, по данным The Wall Street Journal, украинские власти признают, что это вряд ли изменит ситуацию на поле боя.

На фоне подготовки Украины к осенне-зимнему этапу ведения боевых действий Киев посетили несколько высокопоставленных западных чиновников. Среди них — генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Минобороны и начальник штаба обороны Великобритании Грант Шаппс и Энтони Радакин, а также министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Уверяя коллег в непоколебимой поддержке, они впервые за долгие месяцы сосредоточились не на контрнаступлении ВСУ, а на предполагаемой зимней паузе.

