Свердловский министр посоветовал первоуральцам брать пример с героев «Маугли»

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в ответ на жалобы жителей Первоуральска по поводу грязной воды привел в пример героев книги «Маугли», которые даже во время засухи «не нападали друг на друга».

«Советую перечитать книгу "Маугли". Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление»,— ответил господин Смирнов жителям в переписке во «ВКонтакте». Он добавил, что стоимость воды в Первоуральске составляет около 3 коп. за 1 л, а «качество напрямую зависит от стоимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее экологи со ссылкой на результаты лабораторных исследований сообщали, что в сентябре мутность воды в Первоуральске превысила норму в семь раз. Мэр Первоуральска Игорь Кабец объяснил «черную воду» проведением ремонтных работ.

Анастасия Таначева, Екатеринбург