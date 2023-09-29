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Коммерсантъ FM
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Свердловский министр посоветовал первоуральцам брать пример с героев «Маугли»

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в ответ на жалобы жителей Первоуральска по поводу грязной воды привел в пример героев книги «Маугли», которые даже во время засухи «не нападали друг на друга».

«Советую перечитать книгу "Маугли". Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление»,— ответил господин Смирнов жителям в переписке во «ВКонтакте». Он добавил, что стоимость воды в Первоуральске составляет около 3 коп. за 1 л, а «качество напрямую зависит от стоимости».

Николай Смирнов

Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее экологи со ссылкой на результаты лабораторных исследований сообщали, что в сентябре мутность воды в Первоуральске превысила норму в семь раз. Мэр Первоуральска Игорь Кабец объяснил «черную воду» проведением ремонтных работ.

Анастасия Таначева, Екатеринбург

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