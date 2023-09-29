Великобритания ввела санкции против главы МЧС Александра Куренкова и ЦИКа
Великобритания расширила российский санкционный список на 11 позиций. Ограничения введены против главы МЧС Александра Куренкова, а также в отношении главы центрального исполнительного комитета «Единой России» Александра Сидякина и секретаря Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натальи Будариной. Они обвиняются в «дестабилизации Украины». Также санкции введены против ЦИКа за организацию выборов в новых регионах.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В список также внесены:
- Владимир Ежиков (исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Донецкой народной республики);
- Виктор Емельяненко (заместитель главы администрации Запорожской области);
- Андрей Алексеенко (председатель правительства Херсонской области);
- Олег Шаповалов (министр юстиции республики Крым) и др.
Последний раз Великобритания расширяла санкционный список в отношении России 8 августа. Тогда в него вошли российские компании стратегического значения. 20 июля Великобритания ввела санкции против физических и юридических лиц, якобы связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР и Судане.
Подробнее о санкциях в отношении России — в материале «Ъ» «Пакет набивают ограничениями».