Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, какие условия были созданы для гостей в Крыму в 1945 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org

Крым сегодня, Ялта, о гастрономическом изобилии на конференции 1945 года.

Правители мировых держав не горели желанием лететь в какую-то там русскую Ялту. Однако Сталин приложил все усилия, чтобы важнейшие переговоры прошли в домашних условиях, на родном, так сказать, поле.

За два месяца было сделано невозможное. Это была операция, не уступающая по масштабу блестящему военному прорыву. Из прибрежной зоны протяженностью в 30 км были отселены все местные жители, фильтрацию прошли свыше 57 тыс. крымчан.

Три дворца, где проживали Сталин, Рузвельт и Черчилль, были полностью восстановлены, отремонтированы и обставлены мебелью. Выстроены системы ПВО, порты и четыре аэродрома. Подготовлены переводчики и служащие АТС.

И, понятно, собраны и завезены мощнейшие запасы живности, дичи, бакалейных товаров, кондитерских изделий, вин и фруктов, и это в голодающей стране.

Но необходимо было показать всю мощь принимающей державы. Пир начался еще на аэродроме — шампанское, коньяк, икра, осетрина, семга с лимончиком…

Вот из записей генерал-майора США Кьютера: «В качестве первого блюда за утренним завтраком подавался средних размеров бокал крымского коньяка».

А это уже из дневников англичан: «Премьер-министр Черчилль чувствует себя хорошо, хотя и хлещет ведрами шампанское».

Хозяином за столом был, конечно, Иосиф Сталин. Атмосфера всегда была радушной, выпивали по 45 тостов за единение держав. Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю очень понравились суточные щи, американец уплетал паровые котлетки, англичанин — дичь. Лидер СССР предпочитал жареную курятину и перепелов, хотя столы ломились от изобилия деликатесов.

Поросята с хреном, белорыбица, кефаль, волованы с олениной, степные козлята… Но главными были тосты и еще раз тосты за мирное небо, взаимовыручку, победу.

Гостей привели в восторг и шампанское, и коньяк. Аромат цветов во дворцовых садах кружил головы. Черчилль умолял продать ему скульптуру льва из каррарского мрамора, очень она ему понравилась, но Сталин не согласился. Зато он был полностью доволен результатами конференции, ну а Крым потом стал притчей во языцех во всем мире.