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Шойгу: обстановка в мире обязывает страны СНГ иметь хорошо оснащенные армии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в мире обязывает СНГ иметь сильные армии, способные быстро реагировать на возникающие угрозы. Он также призвал глав оборонных ведомств стран СНГ искать новые возможности взаимодействия.

«Сегодня мы дадим старт совместной подготовке к празднованию 80-летия Победы наших народов в Великой Отечественной войне, уроки которой до сих пор остаются актуальными. И главный среди них — необходимость иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы. Современная военно-политическая обстановка в мире к этому обязывает»,— сказал Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ.

Глава Минобороны России также предложил коллегам из стран СНГ обсудить в ходе встречи задачи сотрудничества оборонных ведомств, способы расширения взаимодействия, а также укрепления его традиционных направлений и поиска новых.

Взаимодействие России со странами СНГ президент Владимир Путин обсуждал с членами Совбеза в мае. Он отмечал, что у России с бывшими республиками СССР есть «целый набор значимых конкурентных преимуществ» для развития «по очень многим направлениям», включая оборонную сферу.

29 мая президент подписал закон о ратификации соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией. 22 сентября замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов сообщил, что в странах СНГ планируется развернуть средства противоракетной обороны.

Милена Костерева

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