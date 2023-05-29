Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года.

На период действия соглашения Киргизия передает России участок площадью 5 га. Госдума приняла закон 23 мая, Совет федерации одобрил его 24 мая 2023 года.

Объединенная система ПВО СНГ была создана в 1995 году. К 2022 году активными участниками остались Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Срок действия соглашения о ПВО СНГ не ограничен.

Мария Федотова