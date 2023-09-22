Замглавкома ВКС Грехов заявил, что в СНГ развернут средства ПРО

В странах СНГ планируется развернуть средства противоракетной обороны (ПРО), заявил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов. Он рассказал об этом после 57-го заседания координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, состоявшегося в Туле.

По словам господина Грехова, продолжается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, «способных решать задачи воздушно-космической обороны». Кроме того, ведется разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны стран-участниц СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО.

Как пояснил генерал-полковник, мероприятия проводят для реализации соглашений о создании региональных систем ПВО и международной правовой базы сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО СНГ, передает «РИА Новости».

Объединенная система ПВО СНГ была создана в 1995 году. К 2022 году активными участниками остались Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Из них системы ПРО есть только у России и Белоруссии. В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией.

Лаура Кеффер