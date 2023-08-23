Новому Липецкому артиллерийскому дивизиону могут присвоить имя маршала Неделина

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил в своем телеграм-канале о начале формирования третьего именного артиллерийского дивизиона. По его словам, ветеранские организации предложили присвоить новому подразделению имя советского военачальника Митрофана Неделина.

Первый главнокомандующий ракетными войсками СССР Неделин был командующим артиллерией советской армии и, как считается, внес большой вклад в разработку и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия. Соответствующее обращение о наименовании дивизиона власти региона направили в Министерство обороны РФ.

«Наши действующие именные дивизионы — флеровцы и пешковцы — показали себя отлично. Храбрые воины, отважные и благородные — командование не раз отмечало их самые лучшие качества. Их пример вдохновил новых бойцов, добровольцы уже есть. Ждем тех, кто готов к ним присоединиться. Дивизион, который сейчас комплектуется, войдет в состав 299 парашютно-десантного полка и после боевого слаживания отправится защищать интересы нашей Родины»,- написал в соцсетях господин Артамонов.

О создании третьего именного подразделения, в котором будут служить уроженцы региона, Игорь Артамонов сообщил в начале июня. Первым таким подразделением стал гаубичный дивизион имени Ивана Флерова, уже участвующий в спецоперации на Украине. С апреля в регионе формировался второй дивизион, которому присвоили имя Героя России, погибшего в Сирии липецкого летчика Олега Пешкова.

Владимир Зоркий