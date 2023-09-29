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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма оценили ущерб от водной блокады Крыма в 4 трлн рублей

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от водной блокады полуострова составил 4 трлн руб. Ранее власти Крыма оценивали этот ущерб в 2 трлн руб.

«Сумма уже растет. В начале октября состоится заседание Общественной палаты Крыма, на котором будет рассмотрен вопрос подготовки иска от крымчан. Его сумма предварительно оценивается в 3 трлн рублей. Поэтому общий объем наших претензий уже превышает 4 трлн»,— сообщил Владимир Константинов «РИА Новости».

Дело будет рассматривать Арбитражный суд Крыма в закрытом режиме. Сумма первоначальных претензий к властям Украины составляла 152 млрд руб.

Власти Украины в 2014 году перекрыли воду, поступавшую на полуостров по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2022 года в ходе боевых действий на Украине российские военные взорвали бетонную дамбу и разблокировали канал. Однако в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции вода в Крым снова перестала поступать.

В этом месяце Владимир Константинов говорил, что власти Крыма планируют восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, проведя реконструкцию дамбы Каховского водохранилища. Однако провести реконструкцию, по его словам, возможно только после окончания военной операции на Украине.

О последствиях разрушения Каховской ГЭЫ — в материале «Небратская ГЭС».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

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