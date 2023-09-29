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Коммерсантъ FM
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Посол РФ: Италия опосредованно участвует в военном конфликте на стороне Украины

Италия опосредованно стала участницей военного конфликта на Украине и выступает на стороне Киева, утверждает посол РФ в Риме Алексей Парамонов. По его словам, точка невозврата в отношениях Москвы и Рима еще не пройдена, но сейчас они «переживают драматический момент».

Как заявил дипломат в интервью «РИА Новости», уже полтора года «под влиянием фактора блоковой принадлежности, внешнего давления и эмоций Италия оказалась односторонне отторгнута от России». «Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне Зеленского»,— сказал дипломат.

Несмотря на это между Россией и Италией поддерживаются дипломатические отношения, отметил господин Парамонов. Он уточнил, что каналы связи используют в том числе для защиты интересов юридических и физических лиц, сохранения «хотя бы минимального межгосударственного общения» и «предотвращения опасных недопониманий». «Надо признать, что ущерб двусторонним отношениям нанесен огромный, но, вероятно, точка невозврата еще не пройдена»,— добавил Алексей Парамонов.

В мае Украина получила зенитный ракетный комплекс Samp/T франко-итальянского производства. Предполагается, что система «может гарантировать защиту значительной части территории или крупного города». Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто говорил, что поставки вооружений Украине предотвращают третью мировую войну.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Западный завоз».

Лаура Кеффер

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