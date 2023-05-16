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Коммерсантъ FM
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Украина получила франко-итальянский ЗРК Samp/T

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Samp/T франко-итальянского производства поступил на Украину, сообщила туринская газета La Stampa. Как отмечает издание, Париж и Рим смогли отправить только одну батарею, но система «настолько передовая, что может гарантировать защиту значительной части территории или крупного города».

Комплекс находится на Украине и теперь его будут вводить в эксплуатацию, пишет La Stampa. Обслуживание поручено 20 местным специалистам.

Как утверждает газета, во время визита в Рим президент Украины Владимир Зеленский «захотел открыто поблагодарить правительства Италии и Франции за их решение помочь такой технологией». Посол Украины в Италии Ярослав Мельник в интервью Corriere della Sera ранее говорил, что «Италия уже завершила свою часть» обязательств по поставке Samp/T, Украина ожидала решение от Франции.

Владимир Зеленский находится в Европе с рабочим визитом. Он посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. Президент Украины в ходе поездки получил обещания по новым пакетам военной помощи и по обучению украинских пилотов управлению американскими F-16.

Подробнее о поездке — в материале «Ъ» «Лондон дал ученью свет».

Леонид Уварчев

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