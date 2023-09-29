Приднестровье и Молдавия вместе расследуют падение обломков ракеты С-300

Правоохранители органы Приднестровья и Молдавии намерены совместно расследовать падение обломков ракеты от комплекса С-300, сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков. Делегация республики предложила разработать совместный кризисный план на случай подобных происшествий.

По его словам, прибывшие на место ЧП специалисты зафиксировали, что это были элементы ракеты С-300. Соответствующий документ подписали представители Молдавии, России и Приднестровья. «Объединенное командование миротворческими силами объединило вокруг себя правоохранительные органы сторон, чтобы это расследование позволило в дальнейшем вместе реагировать на такие вызовы»,— рассказал господин Беляков на брифинге (цитата по ТАСС).

Власти Молдавии подтвердили, что предложили привлечь кишиневских экспертов к расследованию обстоятельств падения ракеты. «Учитывая, что обнаруженные фрагменты хранятся на неподконтрольной территории, молдавская делегация просила провести комплексное расследование дела с привлечением специалистов конституционных органов»,— сказали в молдавском правительстве.

Инцидент произошел 25 сентября. Обломки нашли в населенном пункте Кицканы (находится в 10 км от Тирасполя) в Приднестровье. В феврале патруль пограничной полиции Молдавии также обнаружил на территории граничащего с Украиной Бричанского района обломки ракеты. Кому принадлежала ракета, неизвестно. Это был четвертый подобный инцидент в Молдавии.

Лаура Кеффер