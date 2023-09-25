В Приднестровье нашли обломки ракеты С-300

Над территорией Приднестровья сегодня, 25 сентября, произошел взрыв. После этого в селе Кицканы (находится в 10 км от Тирасполя) нашли ракетные обломки С-300, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, «достаточно серьезный взрыв» прозвучал в 0:54 по местному времени (совпадает с мск). «Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности»,— рассказал «РИА Новости» господин Беляков.

Место происшествия оцепили, туда выехали саперы и полиция, а также военные наблюдатели совместных миротворческих сил. По предварительным данным, на территории дворового владения нашли обломки боевой ракеты.

«В огороде лежит боевая часть ракеты С-300. На ней есть элементы сохранившейся маркировки, по которым удалось установить, что эта ракета образца 1968 года»,— уточнил Олег Беляков. Обломки изъяли, ЧП обсудят на ближайшем заседании ОКК.

Объединенная контрольная комиссия создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России.

В феврале патруль пограничной полиции Молдавии обнаружил на территории граничащего с Украиной Бричанского района обломки ракеты. Кому принадлежит ракета, ведомство не уточняло. Это был четвертый подобный инцидент в Молдавии.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер