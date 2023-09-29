Россия распространила заявление СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) ООН проект заявления председателя Совбеза по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи»,— написал дипломат в Telegram.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция проводят совместное расследование инцидентов, Россию присоединяться не приглашали. Немецкие СМИ на этой неделе написали, что к подрывам газопроводов причастен украинский бизнесмен.

Подробнее о ЧП — в подборке «Ъ».

Лаура Кеффер