Госдеп заявил о подготовке к возможному шатдауну правительства

Госдеп в течение нескольких дней отрабатывал подготовку к возможному шатдауну правительства США с 1 октября, заявил представитель ведомства Мэттью Миллер. По его словам, в ближайшие дни работа продолжится, чтобы, в частности, решить, какие рабочие места важны для нацбезопасности.

«Мы по-прежнему надеемся, что Конгресс выполнит свою работу и профинансирует правительство, но мы планируем действия на случай, если они этого не сделают»,— сказал господин Миллер на брифинге (цитата по Reuters).

Шатдаун — это ситуация, когда предыдущий финансовый год закончился, а бюджет на новый не прошел согласование в Конгрессе. Из-за этого значительная часть госслужащих вынуждена прекратить работу. С 1981 года шатдаун в США происходил 14 раз.

Президент США Джо Байден говорил, что его администрация работает над тем, чтобы не допустить приостановку работы федерального правительства. Он критиковал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, который, по словам господина Байдена, не хочет выполнять условия прежних договоренностей по финансированию правительства. Господин Маккарти выступал против включения в бюджет $6 млрд помощи Киеву.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Лаура Кеффер