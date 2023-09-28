Волгоград привели к единогласию

В Волгограде приступила к работе городская дума нового созыва. На первом заседании депутаты распределили руководящие портфели, а также выслушали рабочие наставления. Кадровые вопросы обошлись без неожиданностей — посты спикера и двух его замов сохранили те же фигуры, что занимали эти кресла в прошлом созыве. Председатель гордумы Владлен Колесников заявил, что все депутаты, вне зависимости от партийности, «входят в команду губернатора». Наблюдатели объясняют такую откровенность демонстрацией управляемости, которую регио­нальные власти транслируют федеральному центру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Горняков (справа) рекомендовал Владлену Колесникову прислушиваться к другим партиям

Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ Сергей Горняков (справа) рекомендовал Владлену Колесникову прислушиваться к другим партиям

Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ

28 сентября на первом заседании городской думы Волгограда VII созыва депутаты избрали председателя и двух его заместителей. Спикером представительного собрания снова стал Владлен Колесников, возглавляющий гордуму с декабря 2019 года, когда бывший председатель Андрей Косолапов перешел на работу в администрацию области. Первым заместителем утвердили Дмитрия Дильмана, а еще одним замом — Геннадия Кузнецова, оба они также сохранили посты, которые занимали в прошлом созыве. После того как в 2021 году бывший первый зампред гордумы Андрей Гимбатов был избран депутатом Госдумы, на эту позицию переместился господин Дильман, а на место второго зама избрали господина Кузнецова.

Все три руководящие позиции были избраны на безальтернативной основе — их кандидатуры заранее согласовали на внутрипартийных мероприятиях единороссы, у которых в новом созыве 30 мандатов из 36. Напомним, на выборах 8–10 сентября их поддержали 55% голосовавших, кроме того, кандидаты от «Единой России» стали победителями в 17 из 18 одномандатных округов. Еще по два мандата достались КПРФ и ЛДПР, один депутат от «СРПЗП» и один мандат достался самовыдвиженцу Виталию Кривошееву (в прошлом созыве был депутатом от ЛДПР).

За председателя и его замов проголосовали все 35 депутатов, присутствовавших на заседании, пропустил установочную пленарку только единоросс Иван Селезнев.

Депутаты также распределились по комитетам и избрали председателей каждого. Их число депутаты сократили до восьми — комитет ЖКХ объединили с комитетом по дорожному хозяйству и транспорту. Все комитеты возглавили опытные представители «Единой России». В прошлом созыве комитет по экономике и предпринимательству возглавлял коммунист Андрей Анненко, которого в июле арестовал СК по подозрению в мошенничестве.

Михаил Струк, возглавляющий фракцию «ЕР» в областной думе, выступая перед городскими коллегами, назвал прошедшую кампанию «интересной и конкурентной», а руководитель реготделения партии сенатор Сергей Горняков порекомендовал однопартийцам «слушать другие партии, когда они выходят с разумными инициативами, откликаться и поддерживать конструктивные предложения», особенно те, что позволяют Волгограду «участвовать в федеральных программах» и формировать ­собственные.

Владлен Колесников, который работает городским депутатом с 2008 года, обращаясь к коллегам уже в новоизбранном статусе, вспомнил, что спикер гордумы был утвержден единогласно впервые.

Глава Волгограда Владимир Марченко упомянул, что задачи депутатам ставит «губернатор Андрей Бочаров, администрация Волгограда и в первую очередь жители прекрасного города». Он рассказал, что к декабрю депутатам предстоит утвердить в деталях с планами мероприятий и финансированием 10летнюю программу развития Волгограда как центра областной агломерации. По словам господина Марченко, мэрия завершила подготовку концепции такого документа.

Владлен Колесников, говоря о той же программе, сказал: «Ее сформулировал прежде всего губернатор Андрей Иванович Бочаров, а каждый здесь присутствующий является членом команды губернатора, вы все это прекрасно понимаете».

Кандидат политических наук Александр Фомин отмечает, что само по себе взаимодействие разного уровня представительной власти с исполнительной — «явление позитивное», если речь, например, про реализацию в городе национальных проектов и другие вопросы «на благо населения». В то же время, отмечает политолог, представительный орган не должен всегда и во всем соглашаться, а обязан указывать администрации на проблемы и недоработки. «В этом и есть ответственность депутатов»,— констатирует господин Фомин.

По мнению кандидата политических наук Сергея Морозова, речь идет не только о признании фактического положения, сколько о следовании тренду. «Сейчас есть универсальный посыл с федерального центра о необходимости единства команды, единомыслия, от этого зависит и стабильность, и успехи в развитии. Надо демонстрировать центру это, как сформулировал Владимир Владимирович [Путин, президент России] „чувство локтя“, то есть управляемость и наличие коллективной воли»,— полагает господин Морозов.

Ярослав Малых, Волгоград