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Коммерсантъ FM
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Парламент Якутии призвал дать экспертную оценку запрету фильма «Айта»

Председатель постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации Госсобрания Якутии Виктор Губарев призвал дать экспертную оценку запрету фильма Степана Бурнашева «Айта», чтобы затем принять «более взвешенное» решение. По его словам, запрет фильма Роскомнадзором и отзыв прокатного удостоверения Минкультом — это «тревожный знак» не только для якутского, но и для всего регионального кино, которое только начало развиваться.

Кадр из фильма «Айта»

Кадр из фильма «Айта»

Фото: Про:взгляд

Кадр из фильма «Айта»

Фото: Про:взгляд

«Очевидно, что это недоразумение и смысл фильма прямо противоположен тому, в чем его обвиняют. Необходимо направить запрос в Минкультуры и Роскомнадзор с просьбой созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов — кинематографистов и киноведов, чтобы вынести более взвешенное решение по данному фильму»,— рассказал он ТАСС.

25 сентября Минкульт отозвал прокатное удостоверение фильма, которое было выдано в феврале 2022 года. До этого Роскомнадзор потребовал от российских видеосервисов удалить «Айту», поскольку ведомство обнаружило в картине проявления национализма. По сюжету жители якутского поселка решают устроить самосуд над русским полицейским, которого подозревают в доведении до суицида местной школьницы. Автор фильма Степан Бурнашев заявил, что своим фильмом он стремился показать, «к чему может привести разобщенность народов». В марте 2023 года картина вышла в российский прокат и собрала 26,4 млн руб., став самым кассовым якутским фильмом.

Полина Мотызлевская

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