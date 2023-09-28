Полпред Якушев: инвестиции в инфраструктуру СвЖД вырастут на 50%

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев провел рабочую встречу с начальником Свердловской железной дороги (СвЖД) Павлом Бурцевым. Как сообщили в пресс-службе полпреда, на встрече обсуждались итоги деятельности СвЖД в 2023 году и основные направления развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев (слева) и Павел Бурцев (справа)

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО Владимир Якушев (слева) и Павел Бурцев (справа)

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО

Как сказано в сообщении, отдельное внимание на встрече было уделено проекту «Сухой порт Екатеринбург». Одним из его главных элементов станет создание международного мультимодального ТЛЦ «Екатеринбург» в районе станции Седельниково.

Идея проекта «Сухого порта» была озвучена губернатором Свердловской области в июле прошлого года. Тогда Евгений Куйвашев предложил за пять лет превратить регион в крупнейший транспортно-логистический центр страны. Его задача — сделать Екатеринбург одним из крупнейших логистических хабов страны. Одним из элементов «Сухого порта» станет транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Екатеринбург». Дорожную карту по его созданию подписали в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в июле.

«СвЖД является опорой экономики Урала и остается надежным партнером для наших регионов. В 2023 году инвестиции в инфраструктуру вырастут на 50% к 2022 году, объем закупок у наших предприятий — практически на 40%, налоговые отчисления в бюджеты регионов — на 22%»,— отметил господин Якушев.

Также Владимир Якушев и Павел Бурцев обсудили вопросы развития пассажирских перевозок, в том числе в рамках Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, модернизации вокзальных комплексов и кадрового обеспечения СвЖД.

Еще в 2021 году СвЖД на международной промышленной выставке «Иннопром-2021» представила концепцию «наземного метро» в Екатеринбурге. Согласно проекту, оно объединит уральскую столицу и ее города-спутники: Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Березовский, Арамиль, Сысерть, Ревду и Первоуральск. Маршрутная сеть «наземного метро» составит 500 км.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. На СвЖД в августе 2023 года погрузили 12,5 млн тонн грузов, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Екатеринбурге с февраля 2023 на электричках в пределах города было перевезено около 1 млн пассажиров. Отмечается, что спрос на «наземное метро» вырос на 21%.

Напомним, в конце августа гендиректор РЖД Олег Белозеров представил коллективу СвЖД нового руководителя филиала компании Павла Бурцева. Экс-начальник Иван Колесников перешел на работу в Москву на должность заместителя генерального директора РЖД, курирующего пассажирский комплекс.

Полина Хабарова

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