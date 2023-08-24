Екатеринбуржцы за год стали на 21% чаще ездить по городу на электричках

В Екатеринбурге с февраля 2023 на электричках в пределах города было перевезено около 1 млн пассажиров. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, спрос на «наземное метро» вырос на 21%, относительно аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным СвЖД, это связано с введением единого городского тарифа. С 24 февраля стоимость поездки любой дальности на электричке по Екатеринбургу составляет 35 руб.

Как уточнили в пресс-службе, в формате «наземного метро» курсируют 142 электрички. Пассажиропоток за полгода увеличился на следующих станциях: Вторчермет (+45%), Чапаевская (+41%), Лесотехническая (+40%), Аэропорт Кольцово (+38%), Керамик (+38%) и других.

Напомним, пригородные поезда Екатеринбург — Челябинск не будут ходить 28 августа, 4 и 11 сентября. Это связано с работами по обновлению пути на однопутных перегонах Верхний Уфалей — Иткуль и Иткуль — Маук Южно-Уральской железной дороги.

Полина Хабарова

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