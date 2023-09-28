В Воронеже регламентировали размещение летних веранд

Летние веранды торговых объектов в Воронеже можно будет размещать в любой период с 1 мая по 30 сентября. Демонтировать их нужно в течение недели после этого, на восстановление благоустройства отводится еще 20 дней. Об этом сообщается в положении о порядке работы таких объектов, утвержденном городской администрацией.

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Согласно документу, под летними верандами понимаются объекты некапитального строительства в «строениях или сооружениях» муниципалитета, размещенных на «озелененной территории общего пользования». Установить их можно после заключения договора между заявителем и муниципальным предприятием или учреждением, которому земля под озеленением предоставлена в бессрочное пользование, а строения и сооружения на ней переданы в оперативное управление.

«Общий срок действия договора не может превышать срока действия договора на оказание услуг в нестационарном торговом объекте»,— поясняется в документе.

Летняя веранда должна быть размещена на расстоянии не более 10 м от субъекта торговли. Ее размеры в постановлении не ограничиваются, однако уточняется, что «если в одном строении или сооружении размещается несколько веранд, то их суммарная площадь не должна превышать 120 кв. м». Они должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле, что предполагает использование одних и тех же материалов и взаимосвязанное цветовое решение.

Летние веранды нельзя размещать на газоне, траве, цветниках, тротуарах и площадках, если ширина прохода для пешеходов составляет менее двух метров.

При обустройстве объектов не допускается:

использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани;

прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительных работ капитального характера;

заполнение пространства между элементами с помощью оконных и дверных блоков, сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

использование для облицовки веранды и навеса черепицы, металлочерепицы, металла, рубероида;

использование шатров.

Также запрещено размещать на этих объектах рекламу, в том числе на зонтиках и навесах.

Режим работы веранд устанавливается субъектом торговли самостоятельно, но с учетом соблюдения режима работы озелененной территории и «законодательства о тишине и покое граждан».

Для контроля за соблюдением условий договора и требований постановления будет создана специальная комиссия из пяти человек или более. Она будет осматривать веранды не реже одного раза за сезон. Основаниями для дополнительной проверки станут обращения граждан, контрольных и надзорных органов. Субъект торговли уведомляется о ее проведении не позднее, чем за три дня.

В случае выявления нарушений их нужно будет устранить в течение десяти дней с даты направления комиссией соответствующего уведомления. После этого проводится повторный осмотр. В случае невыполнения требования комиссии договор расторгается. В таком случае веранду нужно демонтировать в течение трех дней со дня получения соответствующего уведомления. Понесенные затраты не компенсируются.

Ранее мэр Вадим Кстенин пообещал увеличить максимальный срок действия разрешения на установку летних веранд в Воронеже до трех лет.

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Алина Морозова

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