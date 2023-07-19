Мэр обещает продлить до трех лет разрешения на установку летних веранд ресторанов в Воронеже

Администрация Воронежа планирует продлить до трех лет максимальный срок действия разрешения на установку летних веранд для рестораторов. Об этом сообщил на заседании городской думы мэр Вадим Кстенин.

«Моя позиция — абсолютно правильно пойти навстречу предпринимателям, снизить административные барьеры, продлить срок, на который выдаются разрешения»,— сказал мэр. По его словам, необходимые нормативные документы «проработаны, прошли процедуру оценки регулирующего воздействия». «В ближайшее время мы их запустим, что, безусловно, облегчит жизнь предпринимателям»,— заверил господин Кстенин

Глава города сообщил об этом, комментируя выступление на сессии гордумы депутата Артема Рымаря (фракция «Справедливая Россия — За правду»). Господин Рымарь «от имени предпринимателей» обратился к господину Кстенину с просьбой поддержать бизнесменов, изменив требования для согласования летних веранд и сроки их размещения.

В пресс-службе мэрии также сообщили, что «новая редакция нормативной базы» предполагает, что период разрешенной работы веранд будет увеличен на два месяца — с мая-сентября до апреля-октября. Также будет разрешено не убирать на зиму конструкции, установленные «на частных и озелененных территориях». Кроме того, планируется несколько увеличить разрешенную площадь веранд, которая сейчас не может превышать размер самого заведения.

Сергей Калашников

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