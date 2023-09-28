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Коммерсантъ FM
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Силуанов: бюджет России здоровый и нормальный

Министр финансов России Антон Силуанов охарактеризовал бюджет России как «здоровый и нормальный». Секвестра не было и не будет, отметил господин Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума.

Господин Силуанов подчеркнул, что бюджет растет и в следующем году он составит 36,6 трлн руб. «Нормальный, здоровый бюджет»,— отметил министр. Со слов господина Силуанова, секвестра бюджета (урезания) не было и нет. «То, что вы называете секвестром — это те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты»,— заявил Антон Силуанов.

19 июля правительство одобрило сокращение расходов бюджета на следующий год почти на 0,5 трлн руб. Речь идет о так называемых незащищенных статьях, которые не касаются социальных обязательств. Тогда кабинет министров поддержал идею Минфина сократить эти расходы на 10%, в денежном выражении это 450 млрд руб.

22 сентября правительство одобрило обширный бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2024–2026 годы и прогноз социально-экономического развития на этот период.

Подробнее — в материале «Старое правило бюджета не испортит».

Александра Горошилова

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