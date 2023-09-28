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Коммерсантъ FM
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Власти Польши считают неприемлемыми условия Украины по ввозу зерна

Представитель правительства Польши Петр Мюллер ответил на предложение Киева открыть границы для ввоза украинской сельхозпродукции в обмен на отзыв жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО). Пресс-секретарь назвал это неприемлемым. По его мнению, отзыв жалобы Украиной стал бы хорошим жестом и показал бы, что Киев «хочет говорить по-партнерски, а не процессуально».

«Украина де-факто хочет, чтобы товары могли въезжать в Польшу без четких ограничений. На данный момент это неприемлемо»,— сказал господин Мюллер в эфире Польского телевидения (цитата по «РИА Новости»).

По словам представителя польского правительства, эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока польские власти не придут к выводу, что сельхозпродукция с Украины не оказывает негативного влияния на местный аграрный рынок. «Что в ближайшей перспективе вряд ли произойдет»,— считает он.

Отношения между Польшей и Украиной обострились на фоне решения Варшавы продлить ограничение на ввоз украинского зерна, несмотря на снятие такого запрета Еврокомиссией. Украина сочла запрет Польши и ряда других европейских стран нарушением норм ВТО и подала жалобу. Варшава попросила Киев отозвать ее. Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что это будет возможно только после того, как Польша, Венгрия и Словакия гарантируют не применять односторонние ограничительные меры.

О влиянии конфликта на политическую ситуацию в Варшаве — в материале «Ъ» «Польша голосует против всех».

Леонид Уварчев

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