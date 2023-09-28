Burger King в Петербурге оштрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетней

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Бургер-Кинг РУС» по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции).

Как сообщили 28 сентября в объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, что в июне продавец-кассир торгового объекта Burger King на Приморском шоссе в Сестрорецке продала несовершеннолетней девушке пиво.

Представитель ответчика в ходе судебного заседания заявил, что ООО «принимало все зависящие от него меры, направленные на предотвращение продажи алкогольной продукции несовершеннолетним». В частности, как заверили в компании, со всеми сотрудниками был проведен инструктаж, в помещении кафе для посетителей имеются соответствующие информационные таблички и т.д.

Суд на это указал, что формального предупреждения продавцов-кассиров о недопущении продажи алкогольной продукции несовершеннолетним недостаточно, и компания должна контролировать своих сотрудников.

В итоге ООО «Бургер-Кинг РУС» был назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Напомним, что на прошлой неделе после рейда экономической полиции в центре Петербурга была приостановлена деятельность нескольких баров и продуктовых магазинов на улицах Некрасова и Жуковского.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Рейд посеял "Страх и ненависть" на Некрасова».

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