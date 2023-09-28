Территорию в Красногвардейском районе благоустроят за 105 млн рублей

Власти Красногвардейского района Санкт-Петербурга выбрали подрядчика для выполнения работ по благоустройству территории, расположенной на улице Коммуны, участок 91 (севернее дома 39, литера А по улице Коммуны). Заказчиком выступает ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №2 (Техникум)». Контракт на сумму 105 млн рублей будет подписан с ООО «Кинетик Спорт», сообщается на сайте госзакупок.

Отметим, что начальная (максимальная) цена контракта по этому конкурсу составляла 112,8 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет отремонтировать искусственные покрытия, заменить бортовые камни и обустроить водоотводные лотки и колодцы. Кроме этого, на участке займутся озеленением и установят новое спортивное оборудование. Работы нужно завершить до конца июля 2024 года.

ООО «Кинетик Спорт» зарегистрировано в 2012 году в Петербурге. За 2022 год, по данным базы СПАРК, выручка компании составила более 109 илн рублей, чистая прибыль — 2,1 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 18 контрактов за общую сумму 367,9 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в администрации Красногвардейского района Петербурга утвердили финальную концепцию Пейзажного парка, который планируют открыть в 2026 году.

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