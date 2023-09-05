Открытие Пейзажного парка в Красногвардейском районе запланировали на 2026 год

В администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурге утвердили финальную концепцию Пейзажного парка, который планируют открыть в 2026 году, сообщили в пресс-службе администрации.

При проектировании парка чиновники учли мнение местных жителей. Благоустройство пройдет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь проект должен пройти согласование в комитете по градостроительству и архитектуре.

Согласно проекту, идея, которая легла в основу концепции парка, это создание всесезонного лесопарка, который восстановит утраченные маршруты от жилых домок к побережью Охты. Вдоль реки построят променад протяженностью четыре км. Парк будет разделено на несколько функциональных зон: места для пикников, смотровые площадки, экотропы с пирсом у воды, зона активного отдыха с веломаршрутом, событийная зона со сценой и кафе.

Пейзажный парк займет участок в 52 га в северной части Красногвардейского района рядом с недавно построенными домами между Пейзажной улицей и рекой Охтой.

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