В Ярославской области подорожают хлебобулочные изделия

Ярославское ООО «Молочные продукты» предупредило оптовых покупателей о росте цен на хлебобулочные изделия с 1 октября на 8%, сообщает Yarnews. Производитель объясняет эту меру ростом цен на сырье, которое подорожало в среднем на 15%, а также ростом заработной платы из-за возросшей конкуренции на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хлеб

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Хлеб

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В региональном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка подтвердили факт роста цен на сырье. Между тем чиновники ждут роста розничных цен позже 1 октября.

«Существенное влияние на рост хлебобулочных изделий оказывает рост цен на муку в среднем на 11%, упаковки в среднем на 5%, горюче-смазочных материалов в среднем на 10%. Учитываем, что один из важных каналов реализации продукции — это розничные сети. У них решение о подорожании рассматривается в течение 3 месяцев. Поэтому в ближайшее время роста цен на хлеб на прилавках магазинов не будет»,— сообщили в министерстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что годовая инфляция в Ярославской области ускорилась, достигнув в августе 5,13%, наиболее существенным стал рост цен на топливо.

Антон Голицын