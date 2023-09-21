Годовая инфляция в Ярославской области ускорилась в августе, достигнув 5,13%, по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составляла 4,27%. На это повлияли ослабление рубля, которое увеличило давление на цены со стороны издержек производителей, и рост оптовых цен на топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сегменте продовольственных товаров прирост почти сразу на 2 п.п. — до 2,58% против 0,69% месяцем ранее. Удорожание импортных кормовых добавок и оборудования из-за ослабления рубля усилило давление на цены и привело к ускорению роста цен на мясо и птицу. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы также подорожали. Неблагоприятная инфекционная ситуация в основных регионах-поставщиках оказала дополнительное влияние на цены на куриное мясо.

Также ослабление рубля сказалось на поставках импортных овощей и фруктов, что привело к ускорению роста цен на огурцы, апельсины и бананы. Неблагоприятные погодные условия в августе также сыграли свою роль, так как урожайность овощей открытого грунта в некоторых регионах-поставщиках снизилась. Статистический эффект низкой сравнительной базы прошлого года также повлиял на цены на виноград и яблоки, их стоимость сейчас растет быстрее, чем обычно.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары также увеличился и составил 1,65% после 0,37% в июле. В этом сегменте также сказались рост затрат производителей на оборудование и удорожание поставок готовой продукции из-за ослабления рубля. Данные факторы повлияли и на нефтяной рынок, что повлекло за собой повышение цен на автомобильное топливо.

С другой стороны, цены на услуги продемонстрировали умеренное замедление, в целом они остались стабильными — 12,38% в августе против 13,32% месяцем ранее. Увеличение предложения по пассажирским перевозкам привело к замедлению роста цен на железнодорожные билеты, в том числе на проезд в плацкартном вагоне поездов дальнего следования.

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«Причин повышения инфляции как в регионе, так и в целом по стране несколько. Растет внутренний спрос, который пока опережает возможности расширения выпуска продукции. Произошло ослабление рубля, в результате заметно подорожали зависимые от импорта категории товаров. Для сдерживания роста инфляции потребовалось повышение ключевой ставки до уровня 13% — такое решение было принято Советом директоров Банка России в конце прошлой неделе. Удерживать ключевую ставку на повышенном уровне планируется в течение периода, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий»,— прокомментировала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

По прогнозам регулятора, годовая инфляция в 2023 году составит 6–7% и вернется к 4% в 2024 году, а далее будет находиться вблизи этого уровня.