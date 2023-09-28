В Ташкенте прогремел мощный взрыв в районе международного аэропорта. По информации узбекского издания Nova24, инцидент произошел на таможенном складе аэропорта.

Инцидент произошел в 02:55 по местному времени. После взрыва на месте происшествия начался сильный пожар. По информации очевидцев, пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стекла, на месте событий работают сотрудники экстренных служб. «Взрывная волна была настолько сильная, что её ощутили жители Нуравшана примерно за 30 км от эпицентра»,— рассказали жители Ташкента изданию Nova24.

Официальной информации о причинах взрыва и количестве пострадавших на данный момент нет.

Александр Кислов