Свердловский облсуд отменил штраф «Мемориалу» в 350 тысяч рублей по делу об иноагентстве

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу екатеринбургского общества «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) на решение Верх-Исетского райсуда оштрафовать организацию на 350 тыс. руб. за нарушение правил отчетности иностранного агента. Об этом сообщил глава организации Алексей Мосин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мосин (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Мосин (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Мосина, Свердловский облсуд передаст дело на рассмотрение в Кировский районный суд, где оно должно было рассматриваться изначально.

Напомним, в августе организацию оштрафовали по ст. 19.34 ч.2 КоАП РФ. По словам Алексея Мосина, протокол был составлен с нарушениями. Так, на день фиксации правонарушения (16 января) юридический адрес организации был в Кировском районе, новый юридический адрес, в Верх-Исетском районе, оформлен лишь в июне. Решение приняла судья Никитина, Мосин назвал ее действия «неправосудными».

Ранее екатеринбургский «Мемориал» трижды штрафовали за дискредитацию российской армии Первый раз на 100 тыс. руб., второй и третий — на 300 тыс. руб.

Ева Коршунова

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