Свердловский облсуд отменил штраф «Мемориалу» в 350 тысяч рублей по делу об иноагентстве
Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу екатеринбургского общества «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) на решение Верх-Исетского райсуда оштрафовать организацию на 350 тыс. руб. за нарушение правил отчетности иностранного агента. Об этом сообщил глава организации Алексей Мосин.
Алексей Мосин (в центре)
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам господина Мосина, Свердловский облсуд передаст дело на рассмотрение в Кировский районный суд, где оно должно было рассматриваться изначально.
Напомним, в августе организацию оштрафовали по ст. 19.34 ч.2 КоАП РФ. По словам Алексея Мосина, протокол был составлен с нарушениями. Так, на день фиксации правонарушения (16 января) юридический адрес организации был в Кировском районе, новый юридический адрес, в Верх-Исетском районе, оформлен лишь в июне. Решение приняла судья Никитина, Мосин назвал ее действия «неправосудными».
Ранее екатеринбургский «Мемориал» трижды штрафовали за дискредитацию российской армии Первый раз на 100 тыс. руб., второй и третий — на 300 тыс. руб.