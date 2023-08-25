Екатеринбургский «Мемориал» оштрафовали на 350 тыс. руб. по делу об иноагентстве

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал екатеринбургское общество «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) на 350 тыс. руб. за нарушение правил отчетности иностранного агента. Об этом сообщил глава организации Алексей Мосин. Согласно данным суда организацию оштрафовали по ст. 19.34 ч.2 КоАП РФ.

«Минюст Свердловской области обвиняет Екатеринбургское общество "Мемориал" в нарушении правил отчетности иностранного агента. Решение судьи Никитиной: факт правонарушения установлен, штраф 350 тыс. руб.»,— написал господин Мосин у себя в социальных сетях. По его словам, протокол был составлен с нарушениями. Так, на день фиксации правонарушения (16 января) юридический адрес организации был в Кировском районе, новый юридический адрес, в Верх-Исетском районе, оформлен лишь в июне. Поэтому и дело должен был рассматривать Кировский суд, сообщает Алексей Мосин.

«Это решение мы с нашим представителем в суде Верой Борисовной Мангилевой считаем неправосудным и несправедливым и будем обжаловать его в вышестоящих судебных инстанциях»,— заявил господин Мосин.

Ранее екатеринбургский «Мемориал» трижды штрафовали за дискредитацию российской армии.

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