В Петербурге задержали главу регионального управления Росакредитации

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге главу управления Росакредитации по Северо-Западу Александра Зайцева, которого подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом стало известно 47news.

По информации издания, оперативники службы экономической безопасности регионального управления ФСБ провели задержание 26 сентября. Тогда же прошли обыски в кабинете чиновника в здании на Садовой улице. Господина Зайцева доставили в главное следственное управление МВД по Петербургу, где ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Он вину признал и был отпущен под подписку о невыезде.

Как стало известно журналистам, чиновника подозревают в том, что он оформил в ведомство десятки «мертвых душ». Служащие не только получали зарплату, но и премировались, однако существовали они только на бумаге. Следствие обратило внимание на 4 таких эпизода.

Федеральная служба по аккредитации — ведомство, которое учредили в 2011 году. Оно находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации. В задачи ведомства входит проведение аккредитации юридических лиц и ИП в национальной системе аккредитации и осуществление контроля за их деятельностью.

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