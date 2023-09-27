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Коммерсантъ FM
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Bloomberg сообщило о подозрениях Минюста США к Credit Suisse и UBS из-за санкций

Министерство юстиции США расширяет и активизирует расследование в отношении швейцарских банков Credit Suisse и UBS, купившего его ранее в текущем году. Их подозревают в нарушении норм проверки клиентов, что позволяло некоторым российским клиентам банков уклоняться от санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: Denis Balibouse/File Photo, Reuters

Фото: Denis Balibouse/File Photo, Reuters

Как утверждает Bloomberg, в первую очередь в центре расследования находится Credit Suisse. Ранее сообщалось, что UBS собирается отказаться от 75% российских клиентов Credit Suisse. Сам UBS всегда более консервативно подходил к оценке рисков и осторожно относился к работе с клиентами из России, в то время как Credit Suisse активно развивал такое сотрудничество. В то же время, по данным источников Bloomberg, Министерство юстиции США расследует и некоторые предполагаемые нарушения в работе самого UBS.

Еще в марте американские СМИ писали, что Минюст США проверяет некоторые банки, в том числе Credit Suisse и UBS, на предмет помощи российским клиентам в обходе санкций. Как отмечают источники Bloomberg, теперь эти проверки переросли в полномасштабное расследование. При этом, по их данным, расследование находится на раннем этапе и может не привести к предъявлению обвинений и другим последствиям для банков.

В UBS и Минюсте США отказались от комментариев. Акции UBS после публикации Bloomberg упали на 8%, после чего торги ими были временно приостановлены. Позже торги возобновились, акции UBS стоили на 3,4% меньше, чем днем ранее.

Яна Рождественская

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