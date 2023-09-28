Кадры подтолкнули инфляцию

В регионах Сибири по итогам августа ускорилась инфляция — до 5,13% после 3,85% в июле. Динамика в основном обусловлена ослаблением рубля, ростом цен на ГСМ, дефицитом кадров в производственной отрасли, а также повышением спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги. В целом по России годовая инфляция в августе ускорилась до 5,15% с 4,30% в июле. В сложившихся условиях производители будут вынуждены менять свои прайс-листы в сторону повышения, считают аналитики. Потребители, в свою очередь, снизят спрос на товары длительного пользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе (СФО) в августе 2023 года возросла до 5,13% после 3,85% в июле, следует из данных Сибирского ГУ Банка России. Наибольший уровень в Сибири по итогам прошлого месяца отмечен в Алтайском крае (5,9%), Красноярском крае (5,5%), Томской области (5,2%), Иркутской области (5,1%), меньший — в Кузбассе (4,9%), Новосибирской (4,5%)и Омской (4,4%) областях. В целом по России годовая инфляция в августе ускорилась до 5,15% с 4,30% в июле.

На ситуацию повлиял не соответствующий спросу объем производства — из-за нехватки трудовых ресурсов производители не могут его нарастить, считает эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. «Кроме того, дефицит рабочей силы приводит к тому, что компании активно конкурируют за сотрудников за счет роста номинальных заработных плат, перекладывая повысившиеся издержки в расценки на свою продукцию и таким образом толкая цены наверх во всей экономике»,— отмечает он. Рост потребительской уверенности также способствовал ускорению динамики кредитования и привел к увеличению закупок импортной продукции, что, в свою очередь, повлияло на снижение курса рубля и ухудшило инфляционные ожидания, говорит эксперт.

Годовой темп прироста цен на продукты питания в Новосибирской области в августе увеличился до 2,93% после 0,97% в июле. При этом за год плодоовощная продукция подорожала на 29,5%, сыр — на 12,11%, мясопродукты — на 2,26%. «Животноводы стали больше тратить на импортные кормовые добавки и обслуживание иностранного оборудования. Рост издержек сказался на стоимости конечной продукции — ускорился рост цен на свинину и мясо птицы. Кроме того, выросли издержки кондитеров на импортные ингредиенты. Как следствие, в августе в годовом выражении подорожали конфеты, замедлилось снижение цен на кексы и рулеты»,— отмечают аналитики Сибирского ГУ Банка России.

В августе сезонное снижение цен на картошку, свеклу и морковь было не таким значительным, как год назад, говорит первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. «Это объясняется так называемым эффектом низкой базы прошлого года. В августе 2022 года эти овощи подешевели сильнее, так как, во-первых, были увеличены поставки из стран Средней Азии, а во-вторых, местные фермеры тогда получили более ранний урожай. В этом году из-за неблагоприятных погодных условий урожай овощей в области более поздний»,— отметила она.

Продавцы переносят ослабление рубля в цены импортных продуктов, говорит управляющая отделением Банка России в Томске Татьяна Толкмит. «Из-за этого ускорился годовой рост цен на яблоки и апельсины. Дополнительно на стоимости апельсинов сказался низкий урожай в основных странах-поставщиках»,— считает эксперт.

В условиях ослабления рубля также подорожала непродовольственная группа товаров (+3,97% к августу 2022 года), в том числе одежда, а бытовая техника дешевела медленнее, чем месяцем ранее. Ускорился рост цен на легковые автомобили (+6,43%). «Во-первых, это связано с возросшей потребительской активностью, в том числе из-за роста инфляционных ожиданий на фоне ослабления рубля — люди ожидали, что зарубежные автомобили подорожают, и хотели купить их по старой цене. Во-вторых, с 1 августа вырос утилизационный сбор, который также отразился в ценах на иномарки»,— прокомментировал управляющий отделением Банка России в Омске Владимир Антипов.

Среди частных причин ускорения динамики цен на отдельные товары и услуги эксперты называют корректировку нефтяного демпфера, повлекшую за собой рост цен на топливо, волатильный спрос на авиабилеты в период летних отпусков, разнонаправленно менявший стоимость транспортных услуг в отдельные периоды. Специфическим для Сибирского региона фактором стала засуха летом 2023 года, повлиявшая на качество и объем урожая, считает Игорь Сафонов.

Рост инфляции в меньшей мере скажется на ритейлерах, так как им проще всего переложить издержки на потребителей, считает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

В свою очередь, население ограничит покупку товаров длительного хранения, станет еще больше покупать по акциям и скидкам, полагает независимый аналитик Леонид Хазанов.

Сдерживающее влияние на разогретый потребительский спрос и снижение инфляции должно оказать повышение ключевой ставки Банком России до 13% годовых. По мере трансмиссии в розничные ставки по кредитам и депозитам это снизит привлекательность займов, говорит Игорь Сафонов. «За счет некоторого охлаждения спроса производители получат необходимое время для наращивания новых мощностей и расширения производства, хотя отрицательный эффект от роста ставок, к сожалению, также повлияет на них. Тем не менее в текущий момент важно не допустить закрепления инфляционных тенденций, особенно с учетом масштабного расширения государственных расходов на следующий год»,— комментирует эксперт.

По прогнозам регулятора, годовая инфляция в 2023 году составит 6-7% и вернется к 4% в 2024 году, а далее будет находиться вблизи этого уровня. «Существенный рост расходов в проекте бюджета на 2024 год, а также закладываемые в макропрогноз Минэкономразвития повышенные темпы индексации регулируемых тарифов оказались неожиданностью. Это может оказать повышательное давление на цены в будущем году»,— отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Лолита Белова