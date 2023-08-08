В Новосибирской области подрожали мясо, картофель и сахар

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Новосибирской области за январь-июнь 2023 года вырос на 1,4% к аналогичному периоду 2022 года, на непродовольственные товары – на 2,2%, следует из данных Новосибирскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В июне в числе продуктов на которые заметно выросли цены оказались картофель (+33,1% к ценам предыдущего месяца), свежие огурцы (+ 30,6%), морковь (+29,1%), лимоны (+26,5%), столовая свекла – (+13,7%). Также подрожали сахар-песок и оливковое масло (+6%), сливочное масло (+3,8%), все виды сыров (+3,1%), торты и карамель (+2,2%). На мясо кур цены поднялись на 10,6%, на сосиски, сардельки – на 3,8%, на свинину – на 3,4%. В тоже время цены снизились на макароны и гречку (-6% и 5,2%), вареную колбасу (- 6,2%), белокочанную капусту (-28,6%), помидоры (-21,7%), репчатый лук (-15,1%) и бананы (-12,5%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете

в регионе в июне 2023 года составила 5,9 тыс. руб., рост к предыдущему месяцу – на 1,1%.

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Оксана Павлова