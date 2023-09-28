ОРВИ пришли из школы

В Сибирском федеральном округе (СФО) растет уровень заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В отдельных регионах он уже преодолел эпидемиологический порог. Специалисты связывают это в том числе с началом учебного года. Случаи заболевания COVID-19 при этом носят единичный характер, а фактов заболевания его новым штаммом «пирола» пока не выявлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Случаи заболевания COVID-19 в регионах носят единичный характер

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Случаи заболевания COVID-19 в регионах носят единичный характер

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Сибири органы здравоохранения и структуры Роспотребнадзора фиксируют традиционный для сентября подъем уровня заболеваемости ОРВИ. Специалисты объясняют это явление похолоданием, а также началом школьных занятий. Кривые на графиках такого роста в разных регионах СФО отличаются.

Как сообщил СМИ 27 сентября начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков, за неделю 18–24 сентября в этом регионе было зарегистрировано 11 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Данный показатель превысил эпидемиологический порог на 84% (в Томске — на 21%). В структуре заболеваний 75% пришлось на риновирусы. При этом число заболеваний по сравнению с предыдущей неделей сократилось примерно на 6%. По оценке руководителя управления Роспотребнадзора Ольги Пичугиной, эти цифры не говорят о критичности ситуации.

В Красноярском крае, в отличие от Томской области, число заболевших продолжило расти и на прошлой неделе. По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, 18–24 сентября было зарегистрировано 15,9 тыс. заболевших красноярцев, что на 16,3% больше, чем неделей ранее. «Уровень заболеваемости находится в пределах среднемноголетних значений и не превышает эпидемического порога»,— подчеркнул господин Горяев.

В соседней Туве ПЦР-исследованиями за четыре недели установлено, что 80% в структуре циркулирующих вирусов пришлось на аденовирус. Чаще всего он поражает детей. Резкий всплеск заболевания ОРВИ, по данным правительства региона, там был отмечен на неделе 11–17 сентября. Число заболевших в эти семь дней (105) превысило показатель предыдущей недели примерно вдвое. 80% заболевших и 73,6% госпитализированных в республике — это дети в возрасте до 14 лет.

Сезонный подъем заболеваемости в Хакасии также наиболее заметен у детей. По статистике республиканского управления Роспотребнадзора, 11–17 сентября с ОРВИ в медицинские организации республики обратились 2,3 тыс. человек. Тем самым результат предшествующей недели был перекрыт на 44,6%.

В Республике Алтай, как указывается в сводке регионального управления Рос

потребнадзора по итогам недели 18–24 сентября, превышение эпидемического порога наблюдается только среди взрослого населения. Во всех детских возрастных группах порог еще не достигнут. Впрочем, распространение ОРВИ в Горном Алтае продолжается. За неделю 11–17 сентября случаев заболевания было на 27 меньше. Общий показатель пока на 10,6% ниже эпидемического порога.

«Мы регистрируем в течение сентября небольшое увеличение обращений с группой респираторных заболеваний в нашу амбулаторно-поликлиническую сеть. Больше это связано с заболеваемостью детей»,— отметила на пресс-конференции 27 сентября заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Цифр она называть не стала, но заметила, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной.

В Кузбассе Роспотребнадзор проинформировал о превышении эпидпорога по итогам недели 11–17 сентября. За эти дни в области зарегистрировали 19,2 тыс. случаев ОРВИ — на 76,1% больше, чем за предыдущую неделю. В результате уровень заболеваемости оказался выше порога на 21%. В Алтайском крае за 11–17 сентября зафиксировано 22,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, в Иркутской области неделей позже — 22,4 тыс.

Случаев гриппа в СФО пока нет, в отличие от COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за неделю 18–24 сентября во всех 10 регионах СФО был зарегистрирован в общей сложности 691 случай заболевания COVID-19. Это на 176 больше, чем неделей ранее. Рост не произошел только в республиках Тыва и Алтай. Наибольшее число заболевших — в Омской области (137) и Алтайском крае (134). В Хакасии выявлено 13 заболевших ковидом. «В регионе на данный момент фиксируется штамм „омикрон“. За последнюю неделю зафиксировано 66 случаев заболевания. По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости составил 17%. В целом уровень заболеваемости ниже аналогичного периода прошлого года»,— рассказали в управлении Роспотребнадзора по Томской области. По данным госпожи Аксеновой, в Новосибирской области ежедневно регистрируется до 10 случаев коронавирусной инфекции. Как правило, болезнь протекает в легкой форме, а случаи госпитализации больных ковидом замминистра здравоохранения региона объяснила наличием у пациентов, помимо COVID-19, хронических неинфекционных заболеваний. Сообщений о случаях заболевания новым штаммом «пирола», о котором Роспотребнадзор предупредил в середине сентября, нет.

Меры, которые принимаются в регионах для сдерживания распространения ОРВИ и гриппа, пока не являются строгими. Как писал „Ъ-Сибирь“, в Алтайском крае Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям носить маски в общественных местах. «У нас в поликлиниках, как и в стационарах, сохранен рекомендательный масочный режим»,— сообщила Елена Аксенова. Кроме того, чтобы попасть к находящимся в новосибирских стационарах пациентам, их родственникам придется доказать медикам необходимость такого свидания. В Томской области власти распорядились закрыть семь школ и два детсада.

Валерий Лавский