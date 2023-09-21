На Алтае из-за роста заболеваемости ОРВИ жителям рекомендовали носить маски

В Алтайском крае Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям носить маски в общественных местах на фоне роста заболеваемости ОРВИ, сообщает ведомство. За прошлую неделю в регионе установлено 22,7 тыс. случаев заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения и детей в возрастной группе 7-14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано», - сказано в сообщении.

С августа в Алтайском крае проходит прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 15 сентября в крае было привито 412 тыс. человек или 18,2% населения.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Алтайском крае из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ было закрыто шесть школ. Еще в 49 школах, включая Барнаул, частично закрыто 328 классов.

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Александр Киселев