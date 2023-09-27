В Томской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 84%

В Томской области из-за превышения эпидпорога по заболеваемости ОРВИ в 84% закрыли несколько образовательных учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По итогам последней недели полностью было закрыто два детских дошкольных учреждения, девять групп в пяти дошкольных учреждениях. Полностью закрыты 7 школ, 70 классов в 24 школах», - сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков (цитата по ТАСС).

По его словам, ухудшение эпидемиологической ситуации фиксируется с начала сентября, только за последнюю неделю зарегистрировано почти 11 тыс. случаев ОРВИ. Также господин Рудиков отметил, что преимущественно фиксируют риновирусы (75% заболевших), также есть аденовирусы, парагрипп и единичные случаи других респираторных инфекций.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина заявила, что в основным закрыты малокомплектные учреждения региона. Классы и группы закрывают в том случае если количество заболевших превышает 20%. Со слов специалистов, в настоящее время в области не планируется вводить ограничения на фоне роста заболеваемости.

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Александр Киселв