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Избранным депутатам гордумы Тюмени вручили удостоверения

Депутаты Тюменской городской думы восьмого созыва получили удостоверения после избрания на выборах 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы Тюмени.

Перед вручением удостоверений в гордуме Тюмени прошло общее собрание нового созыва, на котором выступил старший депутат думы Степан Киричук и лидеры фракций в представительном органе. Господин Киричук отметил обновление состава думы более чем на 40% и призвал депутатов продолжить работу «в тесном взаимодействии с администрацией города».

Дмитрий Осипов (руководитель фракции «Единая Россия») призвал депутатов усилить контроль над исполнением городского бюджета и выполнить наказы, полученные в ходе избирательной кампании. Руслан Сабиров (ЛДПР) заявил о планах партии объехать каждое садоводческое некоммерческое товарищество Тюмени и поддержать садоводов. Сергей Морев («Справедливая Россия — За правду») рассказал о задачах по благоустройству дворов города и Утиного пруда. Сергей Пыхалов (КПРФ) призвал депутатов оперативно решать вопросы, связанные с ростом населения Тюмени.

После торжественной церемонии вручения удостоверений депутаты сформировали состав организационного комитета для подготовки первого заседания думы восьмого созыва, которое состоится в октябре.

Напомним, на сентябрьских выборах кандидаты «Единой России» взяли 28 из 36 мандатов в Тюменской городской думе, получив абсолютное большинство. ЛДПР заняли четыре места, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по два. Новому составу предстоит избрать мэра Тюмени и председателя гордумы.

Во вторник на городской конференции «Единой России» партийцы поддержали кандидатуру действующего мэра Руслана Кухарука для избрания на должность главы Тюмени. На посту председателя городской думы единороссы видят экс-главу Тюменского района Светлану Иванову.

Василий Алексеев

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