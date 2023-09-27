Цены на газ в Европе снижаются на фоне роста предложения из Норвегии

Фронт-фьючерс на газ в нидерландском хабе TTF подешевел на 0,76% к 11:56 по московскому времени. Его стоимость составляет €39,35 за 1 МВт•ч. Газ дешевеет на фоне завершения техобслуживания некоторых норвежских объектов, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wojciech Moskwa / Reuters, Wojciech Moskwa (Norway / Reuters Фото: Wojciech Moskwa / Reuters, Wojciech Moskwa (Norway / Reuters

Цена на газ со сроком расчетов «завтра» снижалась на 1,88%, до €39,15 за 1 МВт•ч. В Великобритании стоимость опустилась на 2,26%, до 97,5 пенса за 1 терм. По данным «Газпрома», заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину и газоизмерительную станцию «Суджа» сегодня, 27 сентября, составила 42,4 млн кубометров в сутки.

Аналитик LSEG Уэйн Брайан сказал Reuters, что прогноз его компании является «умеренно медвежьим», учитывая улучшение перспектив Норвегии. Аналитики Commerzbank также отмечают мягкую погоду в Германии и то, что газовые хранилища в Европе заполнены на 95%. Поэтому отопительный сезон, который стартует в октябре, начнется «наилучшим образом».

Как Европа замещает российские энергоносители — в материале «Ъ» «Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам».

Леонид Уварчев