В июне в Воронеже могут запустить водный транспорт в формате «чартерных рейсов»

В Воронеже в июне может состояться пилотный запуск перевозок жителей по водохранилищу. Об этом в ходе отчета перед депутатами гордумы о деятельности администрации за 2022 год рассказал мэр Вадим Кстенин.

«Для начала попробуем водные перевозки организовать чартерными рейсами, чтобы понять, насколько это востребовано горожанами»,— сообщил глава города. По его словам, в дальнейшем может быть создан регулярный общественный транспорт на воде.

Напомним, в апреле 2023 года чиновники представили в гордуме Воронежа проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2041 года. Тогда обсужался водный транспорт для «туристических прогулок». Из проекта программы следовало, что до 2030 года может быть построено девять причалов, чтобы короткие маршруты связали оба берега водохранилища. На каждой пристани ждать транспорт придется 30–60 минут, а для организации такого движения необходимы небольшие суда, предполагали чиновники. Сезон навигации в Воронеже был обозначен с 15 апреля по 1 ноября. В проекте могли поучаствовать частные перевозчики, но прогнозировать пассажиропоток чиновники не стали.

Подробнее о проекте программы развития транспортной инфраструктуры Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье» «Это некая фантазия».

Владимир Зоркий